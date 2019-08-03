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أخبار محلية > وزير الداخلية يوجه بنقل رجل مرور تعرض للدهس في نقطة تفتيش بمكة إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة
03/08/2019   1:32 م

وزير الداخلية يوجه بنقل رجل مرور تعرض للدهس في نقطة تفتيش بمكة إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة

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أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، توجيهاته بنقل رجل المرور خالد الثبيتي، من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بجدة.

وكان الثبيتي قد تعرض للدهس من قِبَل سائق دراجة نارية عند إحدى نقاط التفتيش أثناء تأدية واجبه في مهمة الحج، نُقِل علي إثرها إلى مستشفى النور بعد فقدانه للوعي.

ويأتي توجيه وزير الداخلية بنقل المصاب امتداداً لحرصه على المشاركين في مهمة الحج من رجال الأمن وتقديم الرعاية الشاملة لهم، حيث قام فريق طبي بتنفيذ توجيه الأمير ونقل الثبيتي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية يوجه بنقل رجل مرور تعرض للدهس في نقطة تفتيش بمكة إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة

أخبار محلية
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