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أخبار محلية > خلال موسم الحج.. سحب 9 آلاف مصحف يومياً من المسجد الحرام لوجود أخطاء بها
03/08/2019   8:31 ص

خلال موسم الحج.. سحب 9 آلاف مصحف يومياً من المسجد الحرام لوجود أخطاء بها

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كشف مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام الشيخ خالد الحارثي عن قيام الإدارة بسحب نحو 9 آلاف مصحف يومياً من دواليب المصاحف بالمسجد الحرام؛ بسبب وجود أخطاء في الطباعة بها.

وأوضح الحارثي أن المصاحف التي يتم سحبها يجرى إدخالها من قبل قاصدي المسجد الحرام بحثاً؛ عن الأجر والثواب، رغم وجود أكثر من مليون مصحف من مصاحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ولفت إلى أن الإدارة لديها أربع ورديات تضم 70 موظفاً و140 عاملاً يتولون ترتيب وإعادة المصاحف داخل الدواليب، وسحب الطبعات غير المعتمدة والتي يوجد بها أخطاء أو أوراق منزوعة، مبيناً أن أكثر ما تكون هذه النسخ من الطباعة السورية.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه يصل عدد النسخ غير المعتمدة في أيام موسمي رمضان والحج إلى 100 كرتون يومياً، بحيث يحتوى كل كرتون منها على ما بين 80 إلى 90 مصحفاً، والتي يتم تسليمها للجهات المختصة.

خلال موسم الحج.. سحب 9 آلاف مصحف يومياً من المسجد الحرام لوجود أخطاء بها

أخبار محلية
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