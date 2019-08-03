أنهت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إجراءات دخول أسر ذوي مصابي وشهداء حـادث نيوزيلندا الإرهابي، الذين وجّه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج.
وجرى استقبال ذوي مصابي وشهداء حـادث نيوزلندا من قِبل مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان اليوسف؛ للوقوف على إنهاء إجراءاتهم بيُسر وسهولة بعد التأكد من سلامة وثائق سفرهم والخصائص الحيوية.
فيما حضر الاستقبال السفير النيوزيلندي بالمملكة جيمس مونرو، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد عبدالله الصامل.
وفق”أخبار 24″.