تغريم 9 صيدليات ومستودعات بالرياض مليوني ريال لارتكابها مخالفات

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض قرارات بتغريم 9 صيدليات ومستودعات، مليونين و120 ألف ريال خلال شهر شوال الماضي؛ بسبب مخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وأكّد مدير إدارة الالتزام بـ”صحة الرياض” الدكتور محمد العيبان على استمرار التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح أوضاعها.
وشدد على أنه لن يُسمح لأي من المنشآت التي صدر قرار إغلاقها بالعمل مرة أخرى قبل التأكد من إزالة المخالفات.
وأشارت “صحة الرياض” إلى أنه سيكون هناك شاشات تعنى بالتقييم الذاتي، بحيث تقوم المؤسسة الصحية بمراقبة ذاتها وتقديم خدمة طبية مميزة وآمنة.وفق “أخبار 24”.