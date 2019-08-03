بعد تبرئته من القضايا الكيدية بمصر.. المستثمر مبارك الغامدي يعود إلى المملكة

وصل رجل الأعمال السعودي مبارك الغامدي إلى المملكة اليوم (الجمعة)، بعدما أطلقت السلطات المصرية سراحه، بعد أن أُسقطت عنه كافة الدعاوى الكيدية ضده البالغ عددها 13 دعوى قضائية.
وكان رجل الأعمال الغامدي قد تعرض لعملية نصب واحتيال من عدد من العاملين في مصنع المياه الذي يستثمر فيه بوادي طرة بالقاهرة، حيث تآمر عليه مدير المصنع وبعض المسؤولين، وورطوه في التنازل عن المصنع دون أن يعلم بطرق احتيالية.
وعليه رفع الغامدي قضايا لإبطال عقد البيع، وتقدم خصومه ضده بعدد من القضايا الكيدية في محافظات مختلفة للضغط عليه واقتلاعه من مصنعه، ليُفاجأ باتهامه في 13 قضية كيدية في محاكم مختلفة وألقي القبض عليه وصدر ضده عدة أحكام.وفق”أخبار 24″.
وعلى الفور تدخلت سفارة خادم الحرمين لدى القاهرة، وتمت تبرئة الغامدي من هذه القضايا، وصدر قرار رئاسي باحتساب مدة الأشهر الستة التي قضاها في السجن بسنة، والإفراج عنه بإعفاء نصف المدة.