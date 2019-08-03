“الصحة”: فريق طبي ينجح في إعادة البصر إلى حاج إيراني في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة

نجح فريق جراحي بمدينة الملك عبدالله الطبية في إعادة البصر إلى حاج إيراني يبلغ من العمر 58 عاماً في مكة المكرمة.
وأوضحت “الصحة” أنه تم اكتشاف ورم في الغدة النخامية من النوع النازف للحاج الإيراني كاد يفقده البصر، الأمر الذي استدعى تدخل فريق جراحي من قسم المخ والأعصاب بمشاركة قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة تخصص قاع الجمجمة لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح التام.
وأكدت أن حالته الصحية مطمئنة وبدأ النظر في التحسن وسيتم نقله من العناية المركزة إلى أحد غرف التنويم بعد استقرار حالته خلال خمسة أيام.وفق “أخبار 24”.