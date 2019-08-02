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أخبار محلية > مصدر بالتحالف يسخر من ادعاءات الحوثيين بالسيطرة على مواقع عسكرية داخل المملكة
02/08/2019   9:29 م

مصدر بالتحالف يسخر من ادعاءات الحوثيين بالسيطرة على مواقع عسكرية داخل المملكة

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نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات المليشيا الحوثية عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على 15 موقعاً عسكرياً في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن الميليشيا الحوثية تتكبد الهزائم كل يوم في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها.

وسخر من ادعاء الميليشيات أنها سيطرت على ١٥ موقعاً عسكرياً في جيزان ونجران خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.وفق “أخبار 24”.

واعتبر المصدر أن ما تدعيه المليشيات وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام.

مصدر بالتحالف يسخر من ادعاءات الحوثيين بالسيطرة على مواقع عسكرية داخل المملكة

أخبار محلية
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