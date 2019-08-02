إيقاف لاعب النصر “بيتروس” مباراة واحدة بسبب بطاقة حمراء مع فريقه السابق

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، لاعب الوسط في النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس مباراة واحدة بعد نيله البطاقة الحمراء مباشرة مع فريقه السابق ساو باولو البرازيلي أمام روزاريو سنترال الأرجنتيني والتي لُعبت في العاشر من شهر مايو لعام 2018م، ضمن بطولة كوبا سود أميركانا.
وأوضحت مصادر بحسب “الرياض” أن إدارة النصر تلقت خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم حول القرار، وبذلك سيتم إيقاف اللاعب في أولى مباريات الفريق للموسم المقبل أمام ضمك والتي ستقام بالرياض في 22 من شهر أغسطس الحالي.
يُذكر أن بعثة النصر كانت قد وصلت إلى الرياض أمس الخميس بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم في البرتغال لمدة 18 يوماً، خاض خلاله الفريق أربع مباريات ودية.