نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إيقاف لاعب النصر “بيتروس” مباراة واحدة بسبب بطاقة حمراء مع فريقه السابق
02/08/2019   5:39 م

إيقاف لاعب النصر “بيتروس” مباراة واحدة بسبب بطاقة حمراء مع فريقه السابق

+ = -
872

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، لاعب الوسط في النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس مباراة واحدة بعد نيله البطاقة الحمراء مباشرة مع فريقه السابق ساو باولو البرازيلي أمام روزاريو سنترال الأرجنتيني والتي لُعبت في العاشر من شهر مايو لعام 2018م، ضمن بطولة كوبا سود أميركانا.

وأوضحت مصادر بحسب “الرياض” أن إدارة النصر تلقت خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم حول القرار، وبذلك سيتم إيقاف اللاعب في أولى مباريات الفريق للموسم المقبل أمام ضمك والتي ستقام بالرياض في 22 من شهر أغسطس الحالي.

يُذكر أن بعثة النصر كانت قد وصلت إلى الرياض أمس الخميس بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم في البرتغال لمدة 18 يوماً، خاض خلاله الفريق أربع مباريات ودية.

إيقاف لاعب النصر “بيتروس” مباراة واحدة بسبب بطاقة حمراء مع فريقه السابق

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885056368.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.