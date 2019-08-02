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أخبار محلية > الوليد بن طلال ينشر فيديو طريفاً وهو يجري هربا من حفيدته خشية العدوى منها بالزكام
02/08/2019   5:35 م

الوليد بن طلال ينشر فيديو طريفاً وهو يجري هربا من حفيدته خشية العدوى منها بالزكام

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نشر الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، مقطع فيديو طريفاً له وهو يلهو مع حفيدته نورا في الطابق العلوي من المنزل.

ويظهر المقطع الذي نشره مساء الخميس الأمير الوليد وهو يجري حتى لا تنتقل العدوى إليه من حفيدته نورا المصابة بالزكام والتي كانت تلاحقه في بهو القصر.

وعلق الأمير على المقطع مازحاً بالقول: “نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها”.

وكان الأمير الوليد نشر أكثر من مرة صوراً وفيديوهات في أوقات المرح مع أبنائه وأحفاده، إضافةً إلى مواقف له أثناء ممارسة الرياضة والترفيه.وفق “أخبار 24”.

الوليد بن طلال ينشر فيديو طريفاً وهو يجري هربا من حفيدته خشية العدوى منها بالزكام

أخبار محلية
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