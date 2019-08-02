أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تجهيز مئات الحافلات الحديثة المزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ،
وتسعى الوزارة من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.
وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والمريح للحجاج من وإلى منافذ الوصول.
يذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ 6 آلاف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لنحو 53 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم.
وفق “أخبار 24”.