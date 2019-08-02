بالصور.. مدينة الحجاج بـ#الخرج تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من دول مجلس التعاون

تواصل مدينة الحجاج بمحافظة الخرج والتي تنظمها بلدية محافظة الخرج وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية إستقبال حجاج بيت الله القادمين من دول مجلس التعاون ،حيث توافدت الحشود فجر اليوم الجمعة من سلطنة عمان بما يقارب الـ ١٠٠٠ حاج ، حيث وفرت المدينة كافة الخدمات و سبل الراحة اللازمة لخدمة الزوار من ضيافة ووجبات وأماكن للراحة بالأماكن المخصصة للرجال والنساء ، كما تم نقل احد الحجاج الى مستشفى الملك خالد بسيارة الإسعاف مرافقاً له احد أفراد إدارة المدينة للوقوف على سلامة الحاج حتى مغادرة المستشفى و التأكد من صحته ومازال يحظى بالرعاية الصحية بالمستشفى ، و ساهمت كشافة إدارة تعليم ووزارة الشئون الإسلامية بالمحافظة سبل التعاون المشتركة في خدمة وإستقبال الحجيج ، و قد قدم للحجاج هدايا مقدمة من بلدية محافظة الخرج ووزارة الشئون الاسلامية إضافة إلى ما يقدمه ركن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ركن جامعة الأمير سطام من مواد توعوية وصحية .
هذا وتواصل مدينة الحجاج بمحافظة الخرج الجاهزية لاستقبال الحجيج وذلك بالتواصل مع الجهات الامنية على الطرق المؤدية للمدينة والتي تم عمل فيها بروشورات توضح فيها كروكي للموقع وارقام الاتصال إضافة للوحات الارشادية على طريق حرض ، وكذلك إستقبالهم بعد العودة من أداء مناسك الحج .