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أخبار محلية > نظام جديد للأرصاد.. مليون ريال غرامة لراصدي الطقس دون ترخيص
02/08/2019   2:12 م

نظام جديد للأرصاد.. مليون ريال غرامة لراصدي الطقس دون ترخيص

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تضمن “مشروع نظام الأرصاد”، الذي تطرحه وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر بوابتها الإلكترونية للمختصين والمهتمين لإبداء الرأي حوله، الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص.

وجاء مشروع نظام الأرصاد في 19 مادة، ونصت المادة الـ16 على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.

وتشمل العقوبات، مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ المخالفة السابقة.وفق “أخبار 24”.

وتضمنت أيضا التشهير بالمخالف بعد اكتساب الحكم صفة الشرعية، وذلك بنشر الحكم في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامة المخالف وفي حال تعذر ذلك ينشر الحكم في صحيفة تصدر في أقرب منطقة لمكان إقامته.

نظام جديد للأرصاد.. مليون ريال غرامة لراصدي الطقس دون ترخيص

أخبار محلية
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