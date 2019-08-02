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أخبار محلية > الهيئة العامة للعقار تطلق منصة إلكترونية لمنع التلاعب بأسعار العقارات
02/08/2019   2:11 م

الهيئة العامة للعقار تطلق منصة إلكترونية لمنع التلاعب بأسعار العقارات

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أطلقت الهيئة العامة للعقار، منصة إلكترونية لتقديم معلومات عن متوسط أسعار العقارات، بشكل تجريبي لعدد من المختصين، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك للحد من التلاعب في أسعار العقارات.

وأكدت الهيئة وفقاً لـ”الوطن” أن استراتيجيتها ترتكز على توفير شفافية في السوق العقارية وبناء قدرات القطاع وتحفيز الاستثمار فيه، حيث تحرص على دعوة المكاتب العقارية بمختلف أنحاء المملكة للالتزام بمعايير الهيئة لتطوير الخدمات العقارية.

وأشارت إلى أنها تعمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تحسين جودة البيانات ودقة المعلومات في السوق العقارية، وفرض الرقابة عليها، وضمان فعاليتها وجودتها، ورفع مستوى الشفافية والحد من المعلومات غير الدقيقة.

الهيئة العامة للعقار تطلق منصة إلكترونية لمنع التلاعب بأسعار العقارات

أخبار محلية
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