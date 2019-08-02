نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مواطن يتهم مستشفى خاصاً بارتكاب خطأ أدى لتدهور حالة زوجته.. “وصحة جدة” تحقق
02/08/2019   2:11 م

مواطن يتهم مستشفى خاصاً بارتكاب خطأ أدى لتدهور حالة زوجته.. “وصحة جدة” تحقق

+ = -
833

اتهم مواطن أحد المستشفيات الخاصة بجدة بالإهمال وارتكاب خطأ طبي أدى لتدهور الحالة الصحية لزوجته بعد إجراء عملية لحمية وفطريات والتهابات في الجبهة، فيما بدأت صحة جدة التحقيق حول الشكوى.

وقال المواطن إن زوجته خضعت للعملية بالمستشفى غير أن حالتها تدهورت، متهماً المستشفى بالتسبب في تعرضها لعدة مضاعفات من بينها الإصابة بضيق في التنفس إلى جانب معاناتها نفسياً، مطالباً وفقاً لصحيفة “سبق” بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المستشفى.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم “صحة جدة” عبدالرحمن الصحفي أن الإدارة المختصة تحفظت على الملف الطبي للمريضة، واستدعت الطاقم الطبي الذي أجرى العملية وأخذت أقواله تمهيداً لإحالة المعاملة إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.

مواطن يتهم مستشفى خاصاً بارتكاب خطأ أدى لتدهور حالة زوجته.. “وصحة جدة” تحقق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885056292.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.