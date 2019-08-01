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أخبار محلية > 6 نصائح من البنوك السعودية حتى لا تقع في “إدمان القروض”
01/08/2019   11:49 م

6 نصائح من البنوك السعودية حتى لا تقع في “إدمان القروض”

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حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من إدمان القروض والوقوع في إشكاليات مالية قد تنتهي بعدم قدرة العملاء على الوفاء بالالتزامات المالية.

ونصحت اللجنة عند الرغبة في الاقتراض بالحرص على أن يكون “اقتراضاً مسؤولاً”، من خلال اتباع 6 خطوات قد تساعد في ذلك.

أولاً – الإرادة المالية الذاتية القوية، بالتخلص من العادات المالية السيئة، وتعزيز مفهوم الادخار لجزء من الدخل.

ثانياً – نفع المال المقترَض، والتأكد من أن القروض ستعود بالنفع، وعليه يمكن ترك الاقتراض إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية.

ثالثا – مقارنة كلفة الإقراض، ومن ذلك مقارنة كلفة الأجل ومعدل النسبة السنوي؛ لمعرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل التي تقدمها البنوك.وفق “أخبار 24”.

رابعاً – التحكم في مبلغ القرض والقسط الشهري، ويتحقق ذلك من خلال الموازنة بين مبلغ القرض والدخل الشهري؛ ليتمكن المقترض من تسديد الأقساط في تواريخ استحقاقاتها.

خامسا – الالتزام بمواعيد السداد، وتجنب التعرض لغرامات أو رسوم إضافية عند التخلف عن السداد.

سادساً – البحث عن الخدمات المصرفية المناسبة، وعدم اللجوء للجهات المالية غير المرخصة لسداد القروض عند الاستخدام المفرط للتمويل، ما قد يسبب الوقوع في الاحتيال وزيادة الأزمات المالية.

6 نصائح من البنوك السعودية حتى لا تقع في “إدمان القروض”

أخبار محلية
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