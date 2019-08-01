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اخبار رياضية > بالصور.. #الشعلة يواصل تحضيراته اليوم الخميس على ” فترتين “
01/08/2019   11:45 م

بالصور.. #الشعلة يواصل تحضيراته اليوم الخميس على ” فترتين “

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالخرج نادي الشعلة تحضيراته الميدانية اليوم الخميس علي “فترتين” تحت إشراف المدير الفني الكابتن : لطفي السليمي والجهاز الفني المساعد .

 

بالصور.. #الشعلة يواصل تحضيراته اليوم الخميس على ” فترتين “

اخبار رياضية
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