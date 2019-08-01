وزير الاتصالات يشهد التشغيل الأول لشبكة موبايلي للجيل الخامس في المشاعر المقدسة

شهد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة يصحبه معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس والوفد المرافق لهما اليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ التشغيل الأول لشبكة موبايلي للجيل الخامس في مكة المكرمة. وتم بحمد الله تغطية المنطقة المركزية للحرم المكي والمشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة ومنطقة الحرم في المدنية المنورة بأحدث شبكات الجيل الخامس 5G ذات سرعات قياسية تصل إلى 1.4 جيجا بت في الثانية، حيث تم عرض عدد من تطبيقات الجيل الخامس التي تقدم خدمات حديثة ومتطورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مما يعكس حرص قطاع الاتصالات وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -على تسخير كل الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات “موبايلي” لموسم حج هذا العام.
وأشاد معالي الوزير بالجهود التي يبذلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير خدمات متميزة تواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مثمناً الجهود التي بذلت لإطلاق خدمات الجيل الخامس خلال موسم حج هذا العام، على أن تكون بشكل أوسع وملحوظ خلال العام القادم إن شاء الله.
وكان في استقبال معاليهما بالمقر الرئيسي للشركة بمشعر مزدلفة المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من القيادات التنفيذية للشركة. ورحب البدران بزيارة معالي الوزير والوفد المرافق مثمناً الدور الكبير الذي تبذله كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل ضمان نجاح خدمات الاتصالات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن ما تقوم به الشركة هو نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حيث سخرت موبايلي كافة خدماتها التقنية وكوادرها البشرية لتحقيق هذه الغاية السامية، منوهاً بالتعاون المميز مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة لخدمة الحجاج.
بعد ذلك قدم مهندسون من مختلف قطاعات الشركة شرحًا عن خدمات الاتصالات والمشاريع التقنية المتطورة التي تم إضافتها هذا العام للبنية التحتية داخل المشاعر والمنطقة المركزية للحرم، حيث بلغت زيادة السعات للطيف الترددي الكلي 159% لتساهم بمضاعفة سعة الشبكة وزيادة معدل التحميل، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها فرق الشركة الميدانية، والعمليات التقنية وخططها لاستمرارية الاعمال وإدارة الازمات خلال موسم الحج، والأدوار الرئيسية التي تقدمها فرق المبيعات لتسهيل وصول الحاج لمنافذ البيع.
وتتخذ “موبايلي” كافة الإجراءات الاحترازية لضمان نجاح خطتها لحج هذا العام حيث تعمل مراكز القيادة وإدارة الأزمات في كل من المنطقة الوسطى والشرقية والغربية على متابعة كافة أعمال الشركة في المشاعر والمنطقة المركزية للحرم.