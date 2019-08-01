مساعد مدير التعليم بالخرج يُقدم برنامج تدريبي فن ومهارات القيادة

ضمن برامج التدريب الصيفي بإدارة التعليم بمحافظة الخرج نُفذ برنامج تدريبي بعنوان فن ومهارات القيادة بمركز التدريب التربوي و الإبتعاث وعلى مدى ثلاثة أيام بداية من يوم الإثنين الموافق ١٢ / ١١ / ١٤٤٠هـ قدمه الأستاذ / عبد الله بن عاقل الزايدي مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية حيث يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير معارف ومهارات المتدربين في القيادة ويركز على رفع كفاءتهم الإنتاجية وذلك عن طريق إكسابهم المعارف والمهارات الإيجابية وكذلك تنمية وتطوير قدراتهم على قيادة فريق العمل كما تعرف المتدربون على مفاهيم القيادة وأهمية القيادة حيث أُستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) وبعد ذلك تم التطرق إلى مبادئ القيادة التربوية والقوانين الثمانية التي يتكون منها نموذج المعركة وكذلك أنماط القيادة والخصائص التي يجب توفرها لدى القائد الناجح حيث تم تبادل الخبرات بين الزملاء ومناقشات إثرائية استفاد منها الجميع وفي نهاية البرنامج قدم الأستاذ عبدالله الزايدي شكره للجميع على حضورهم الفعال ثم أخذت الصور التذكارية.