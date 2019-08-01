جامعة الأمير سطام تختتم فعاليات الملتقى الصيفي

اُختتمت مساء الأربعاء 21 / 11 / 1440هـ فعاليات الملتقى الصيفي الجامعي الثاني والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز, في حفلاً أقيم بهذه المناسبة على ملاعب الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية بالخرج , برعاية كريمة من عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب الشكرة وحضور نخبة من مسؤولي الجامعة ومنسوبي إدارة التعليم وأندية الحي بمحافظتي الخرج والدلم.
بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها عبدالمجيد الشدي , بعد ذلك ألقى عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالضيوف الحضور , وذكر بأني مسرور بما رأيته من برامج وأنشطة نفذت خلال الملتقى الصيفي والتي كانت من تخطيط وتنفيذ أبنائنا الطلاب , والذي لا شك بأنه يحقق السقف الأعلى في بناء شخصية الطالب , والتي تكمن في ممارسته لما يخططه وينفذه هو بنفسه.
وذكر الشكرة خلال كلمته بأن هذا الملتقى كان من أهم نتاجه ذاك التعاون والشراكة المثمرة مع إدارة التعليم وأندية الحي بمحافظتي الخرج والدلم , وأننا في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز نرحب بالشراكة مع كافة القطاعات التعليمية في المحافظات التي تغطيها الجامعة , لتنفيذ البرامج والفعاليات الهادفة النافعة للطلاب والطالبات والمجتمع المحلي.
وفي ختام كلمته قدم الدكتور ثلاب باسم منسوبي الجامعة شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إتاحتهم للمؤسسات التعليمية إقامة مثل هذه البرامج والملتقيات الهادفة , كما قدم شكره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد لدعمه إقامة هذا الملتقى ومتابعته المستمرة , ولكل من ساهم في إنجاح وإبراز فعاليات الملتقى خلال مدة إقامته .
بعد ذلك كرم الشكره شركاء النجاح في الملتقى الصيفي واللجان التنفيذية للملتقى , والطلاب المميزين والمتفاعلين مع برامجه , كما كرمت الجهات المساندة وشركاء النجاح لإدارة الملتقى .
بعدها توج عميد شؤون الطلاب بطل بطولة سداسيات كرة القدم فريق نادي الحي بثانوية الملك عبدالله بتسليمه كأس البطولة والميداليات الذهبية , كما كرم صاحب المركز الثاني في البطولة فريق نادي محمد بن عبدالوهاب بالدلم.
بعد ذلك أجري السحب على الجائزة الكبرى في الملتقى والتي كانت من نصيب الطالب صالح المجلي.