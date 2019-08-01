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أخبار الخرج > جامعة الأمير سطام تنظم برنامجاً تثقيفياً للحجاج وتهديهم “حقائب صحية”
01/08/2019   11:18 م

جامعة الأمير سطام تنظم برنامجاً تثقيفياً للحجاج وتهديهم “حقائب صحية”

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طلقت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز  برنامجا تثقيفيا صحيا في مدينة الحجاج بالخرج، ضمن دورها الرائد في الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية والتزامها الدائم بدعم المناسبات الوطنية. ويهدف البرنامج  إلى إرشاد الحجاج لاتباع أفضل الوسائل الصحية بما يضمن سلامة ضيوف بيت الله الحرام.
وشمل البرنامج الذي انطلق اليوم ويتواصل لمدة أربعة أيام،  تقديم  أفلام توعوية وكتيبات ونصائح طبية بمشاركة طلاب كلية الصيدلة، فيما تم إهداء الحجاج حقيبة صحية تحتوي على مواد للإسعافات الأولية.
ونفذت كلية الصيدلة في الجامعة البرنامج، بإشراف مباشر من الدكتور أحمد بن سليمان العليوي عميد كلية الصيدلة، الذي أكد أن البرنامج التطوعي يأتي ضمن أهداف الكلية لتطوير مهارات الممارسة الصيدلانية للطلاب، وتوظيف المخرجات التي حصلوا عليها بعد سنوات من الدراسة الأكاديمية، بما يخدم المجتمع ويؤهلهم لممارسة الحياة العملية فور تخرجهم،  موضحا أن الكلية تخطط لإقامة هذا البرنامج  بصورة سنوية وتطويره عاماً بعد آخر، كما عبر عن شكره لعمادة شؤون الطلاب وإدارة العلاقات العامة بالجامعة لدعمها البرنامج والحرص على إنجاحه.
من جانبها أوضحت د. حنان بنت عبد الله البلوي وكيلة كلية الصيدلة لشؤون الطالبات التي شاركت في الإشراف والإعداد للبرنامج، أن هذا البرنامج يأتي ضن منظومة الأعمال التطوعية للجامعة ومبادراتها المختلفة نحو المجتمع، وقالت إن طلاب وطالبات الكلية المشاركين في البرنامج تم تهيئتهم وإرشادهم لأهم قواعد العمل التطوعي (الحقوق والواجبات) بما يضمن إيصال رسالة الجامعة وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وعبرت عن شكرها لكل من ساهم في الإعداد والتجهيز للبرنامج من طلاب وطالبات الكلية، كما شكرت الدكتورة رنا بنت محمد الصفار على مشاركتها الفاعلة في إنجاز هذا البرنامج.​

جامعة الأمير سطام تنظم برنامجاً تثقيفياً للحجاج وتهديهم “حقائب صحية”

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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