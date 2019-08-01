مصرع مواطنة دهساً أثناء ممارستها الرياضة لأجل التبرع بكليتها لابنتها

لقيت مواطنة مصرعها دهساً تحت عجلات مركبة بقرية الفيض بمحافظة بيشة، وذلك أثناء ممارستها رياضة المشي لتخفيف وزنها حتى يتسنى لها التبرع بكليتها لابنتها المريضة بالفشل الكلوي.
وقال زوج المواطنة ويدعى “علي مبارك آل مهدية” إن زوجته قررت التبرع بكليتها لابنتهما ذات الـ22 عاماً لتنهي معاناتها مع الغسيل الكلوي، مبيناً أن الأطباء أخبروا زوجته بأنها لن تتمكن من التبرع بكليتها حتى تخفف من وزنها.
وأضاف أن زوجته بدأت في تنفيذ خطة لتخفيف وزنها من بينها ممارسة رياضة المشي حتى تكون جاهزة لإجراء العملية عقب عطلة عيد الأضحى المقبل، لافتاً وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أنها أثناء ممارستها للرياضة تعرضت للدهس ما أدى لوفاتها.
وأوضح “آل مهدية” أن الواقعة أصابتهم بحزن شديد، إضافة للمعاناة التي يعيشونها مع ابنتهم المريضة التي صدمها نبأ وفاة والدتها على هذا النحو.