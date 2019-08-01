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أخبار محلية > مر على وفاته 14 عاماً.. اليوم ذكرى وفاة الملك فهد بن عبد العزيز
01/08/2019   11:15 م

مر على وفاته 14 عاماً.. اليوم ذكرى وفاة الملك فهد بن عبد العزيز

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صادف اليوم الذكرى الـ14 لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، حيث تسلم مقاليد الحكم عام 1982 واستمر ملكاً على المملكة حتى وافته المنية يوم 1 أغسطس من عام 2005.

ونعى ولي العهد – في ذلك الوقت – الملك عبدالله بن عبد العزيز أخاه الملك فهد، بكلمات معبرة، كما ألقى الأمير سلطان بن عبدالعزيز في اليوم ذاته كلمة ينعى بها الملك فهد.

ويعتبر الملك فهد رحمه الله خامس ملوك المملكة وأول من اتخذ لقب خادم الحرمين الشريفين، كما امتدت فترة حكمه نحو ثلاثة وعشرين عاماً.وفق “أخبار 24”.

وكانت أولى مناصب الملك فهد تعيينه وزيراً للمعارف، حيث امتدت فترة توليه هذه الوزارة إلى خمس سنوات، وتولى بعدها وزارة الداخلية وظل في المنصب 13 عاماً.

مر على وفاته 14 عاماً.. اليوم ذكرى وفاة الملك فهد بن عبد العزيز

أخبار محلية
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