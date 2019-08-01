أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أكثر من ملياري ريال في حسابات المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة.
وتشمل المبالغ المودعة المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك: أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2 مليار و26 مليون ريال، منها 1.39 مليار معاشات ضمانية، و191 مليون ريال مساعدات نقدية لأجل الغذاء، و101 مليون ريال مساعدات نقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 338 مليون ريال بدل غلاء معيشة.
وفق “أخبار 24”.