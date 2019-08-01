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أخبار محلية > “الصحة” تطرح منافسة لتركيب غرف للتدخين بمبانيها
01/08/2019   5:28 م

“الصحة” تطرح منافسة لتركيب غرف للتدخين بمبانيها

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أعلنت وزارة الصحة طرح منافسة عامة لتوفير وتركيب غرف خاصة للتدخين في المباني الخاصة بالوزارة.

ونشرت الوزارة تفاصيل المنافسة على منصة “اعتماد” التابعة لوزارة المالية، مبينة أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة المشتريات الحكومية، وأن آخر موعد لتسلم العروض يوم 29 أغسطس الجاري، وستُفتح المظاريف في نفس اليوم.

يذكر أن الدليل الإرشادي لقرار حظر العمل الذي اعتمده وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول الثلاثاء، حدد غرامات لعدم الالتزام بالقرار تصل إلى 25 ألف ريال، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع أماكن العمل.

وحدد الدليل عدة اشتراطات للمساحات المخصصة للتدخين منها أن تكون في الهواء الطلق ومسقوفة من الأعلى، وتبعد مسافة 15 متراً عن منافذ الدخول والخروج، ويمنع فيها توفير خدمات الطعام والشراب، كما يمنع تجهيزها بوسائل التكييف والتسلية.وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تطرح منافسة لتركيب غرف للتدخين بمبانيها

أخبار محلية
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