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أخبار محلية > للوقاية من مرض السكري النوع الثاني.. اتبع هذا النظام الغذائي
01/08/2019   1:54 م

للوقاية من مرض السكري النوع الثاني.. اتبع هذا النظام الغذائي

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أكدت دراسة طبية لقسم التغذية بكلية الصحة العامة بجامعة “هارفارد”، أن التزام الأشخاص بالنظام الغذائي النباتي يساعد في منع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وكشفت الدراسة التي تم نشرها في مجلة “”JAMA” للطب الباطني، أن تناول الوجبات الغذائية النباتية كالفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات وتقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر، والكربوهيدرات، ساهم في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 23%.

وراجعت الدراسة نتائج نحو 9 دراسات أخرى سابقة عن عادات الأكل النباتية وعلاقتها بمرض السكري من النوع 2، وشملت أكثر من 20 ألف شخص، والتي أثبتت أن الالتزام بالنظام الغذائي المرتبط بالنباتات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وكان ذلك ثابتاً في جميع الفئات العمرية.وفق “أخبار 24”.

للوقاية من مرض السكري النوع الثاني.. اتبع هذا النظام الغذائي

أخبار محلية
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