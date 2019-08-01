نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تسليم وتسلم النصر .. يتم اليوم
01/08/2019   1:50 م

تسليم وتسلم النصر .. يتم اليوم

+ = -
1015

ينتظر أن تكتمل اليوم عملية التسليم والتسلم كل ما يخص النواحي المالية والعهد من إدارة نادي النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم إلى نظيرتها المنتخبة خلال الجمعية العمومية الأخيرة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، بعد أن تم الانتهاء من حصر كل ما يتعلق بهذا الشأن.

وينتظر أن يوجد في نادي النصر أحد أعضاء الإدارة السابقة، نظرا لوجود أحمد البريكي المدير التنفيذي خارج السعودية، لتسليم كل الالتزامات المالية بدلا عنه للإدارة الجديدة. من ناحية أخرى، تعود بعثة النصر إلى الرياض بعد نهاية المعسكر الخارجي في البرتغال، الذي خاض فيه الفريق أربع مباريات ودية آخرها أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي 0/1، وضع فيها المدرب روي فيتوريا كل خططه وجرب كل عناصره التي سيعتمد عليها في نزال الوحدة الإماراتي في دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، في الخامس من آب (أغسطس) الحالي.وفق “الإقتصادية”.

تسليم وتسلم النصر .. يتم اليوم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885056151.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.