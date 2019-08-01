تسليم وتسلم النصر .. يتم اليوم

ينتظر أن تكتمل اليوم عملية التسليم والتسلم كل ما يخص النواحي المالية والعهد من إدارة نادي النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم إلى نظيرتها المنتخبة خلال الجمعية العمومية الأخيرة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، بعد أن تم الانتهاء من حصر كل ما يتعلق بهذا الشأن.
وينتظر أن يوجد في نادي النصر أحد أعضاء الإدارة السابقة، نظرا لوجود أحمد البريكي المدير التنفيذي خارج السعودية، لتسليم كل الالتزامات المالية بدلا عنه للإدارة الجديدة. من ناحية أخرى، تعود بعثة النصر إلى الرياض بعد نهاية المعسكر الخارجي في البرتغال، الذي خاض فيه الفريق أربع مباريات ودية آخرها أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي 0/1، وضع فيها المدرب روي فيتوريا كل خططه وجرب كل عناصره التي سيعتمد عليها في نزال الوحدة الإماراتي في دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، في الخامس من آب (أغسطس) الحالي.وفق “الإقتصادية”.