1.4 مليون ميزانية معسكر النصر والإصابات تربك فيتوريا

في الوقت الذي تبلغ ميزانية معسكر النصر الخارجي بالبرتغال 1.435 مليون لمدة 18 يوما، ولعب 4 مواجهات ودية، داهمت الإصابات نجوم الفريق، قبل الموقعة الكروية المرتقبة بدور ثمن النهائي الآسيوي، التي يواجه فيها الفريق نظيره الوحدة الإماراتي في الـ5 من أغسطس المقبل، والتي تعد المحك الرئيسي لإعلان المنافسة بالموسم الرياضي المقبل، ما شكلت هاجسا كبيرا يقلق النصراويين.
أربكت الإصابات التي لحقت بالبرازيلي جوليانو، ويحيى الشهري، وعبدالعزيز الجبرين، خطط المدرب البرتغالي فيتوريا، والذي يعول كثيرا على اللاعبين بقائمته المشاركة بالموسم المقبل، والتي أجبرته على الاستعانة بالبرازيلي بيتروس إلى جانب الحارس جونز، والمدافع مايكون، والمهاجم عبدالرزاق حمدالله بقائمة الفريق الآسيوية، بديلا عن جوليانو، الذي يعاني من آثار التمدد بعضلات الفخذ الخلفية، وتحتاج إلى مدة 10 أيام، ويخضع حاليا للعلاج المكثف، فيما غادر الجبرين معسكر الفريق متوجها إلى الرياض، لإجراء المزيد من الكشوفات الطبية على الإصابة، التي تعرض لها، ويواصل يحيى الشهري تكثيف برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية، التي إجراها بالكتف، وتقرر عدم انضمام اللاعب عبدالفتاح آدم للمعسكر الخارجي، وذلك لتأخر إصدار التأشيرة الخاصة، وسينخرط بتدريبات الفريق بعد عودة الفريق، إلى جانب النجم النيجيري أحمد موسى.وفق “الوطن”.
ويسعى النصراويون إلى تجهيز الفريق بشكل كامل فنيا وبدنيا، لبدء غمار منافسات الموسم الجديد بجاهزية تامة.
انضم المغربي نور الدين مرابط إلى معسكر الفريق بالبرتغال، للمشاركة مع زملائه اللاعبين، وأنعشت عودة أمرابط صفوف الفريق، إذ يعد من الركائز الأساسية التي أسهمت في الحصول على الدوري الاستثنائي للنصر الموسم الماضي، بعد مشاركته في 28 مباراة بكافة المسابقات، وتسجيله 5 أهداف، وصناعة 15 هدفا، وتنفيذ 10 أسيست، ويمتد عقده إلى موسمين مقبلين.
خطط
تواصل إدارة النادي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهاز الفني، لرسم الخطط المنفذة للموسم المقبل، وتدرس إدارة الفريق عددا من العروض المقدمة للاعبين، أبرزهم إعارة اللاعب فراس البريكان للاتفاق، والتعاقد مع لاعب محلي، والاستقرار على اللاعبين الأجانب والمحليين، واستمرار الجهاز الإداري، وتحسين عقود اللاعبين المحترفين سلطان الغنام، وعبدالرحمن العبيد، ومن المنتظر أن يتم تسليم اللاعبين مكافأة حصد الدوري، وإنهاء كل الأمور المتعلقة بالبيت النصراوي، قبل بدء الموسم المقبل، والذي ينتظره النصراويون بفارغ الصبر.