وصول أسر ضحايا حـادثة مسجدي نيوزيلندا للحج على ضيافة خادم الحرمين.. غداً

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن وصول أسر شهداء ومصـابي الحـادثة الإرهابية للمسجدين في نيوزيلندا غداً (الجمعة)، لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
وأضافت الشؤون الإسلامية أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، سوف يستقبل 350 ضيفاً يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين، من ضمنهم أسر شهداء حـادثة مسجدي نيوزيلندا، وعدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا، وقارتي أوروبا وأفريقيا.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 200 حاج وحاجة، من أسر ضحايا ومصـابي الهجوم الإرهـابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتـل 50 شخصاً وإصـابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام.وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية بلغ 6000 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، وبذلك يصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ لـ(53.747)، حاج وحاجة.