مصر تفرض رسوماً مالية على المغادرين عبر مطاراتها

أصدر وزير الطيران المصري الفريق يونس المصري، قراراً بفرض رسوم على الركاب المغادرين المطارات والموانئ المصرية داخلياً وخارجياً.
وجاء في تفاصيل القرار، أن يتم فرض رسوم بقيمة 25 دولاراً أمريكياً، على كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، بالإضافة إلى فرض 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر رحلات الخطوط الجوية الداخلية.
وأضاف القرار أن يتم تحصيل مبلغ 2 دولاراً أمريكياً بكل المطارات المصرية، و4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي؛ وذلك نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.
وذكرت مصادر أن تطبيق الرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن تحصيل الرسوم جاء مقابل الخدمات التي تؤدّى بالمطارات والموانئ المصرية.وفق “أخبار 24”.
وأضافت المصادر أن الرسوم تحصل بشكل غير مباشر عن طريق تذاكر الطيران للرحلات الدولية والداخلية، بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.