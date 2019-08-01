“حقوق الإنسان” توضح مؤشرات العمل أو الخدمة القسرية على العمال

شددت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي صادف يوم أمس الأربعاء 30 يونيو، على أن العديد من المؤشرات يدل وجودها على ممارسة العمل القسري بحق العمال أو المستخدمين.
وعددت الهيئة في “انفوجرافيك” توعوي بعض المؤشرات الدالة على وقوع العمل أو الخدمة القسرية بحق العمال، وهي: عيش العمال كجماعات في نفس المكان الذي يعملون فيه ولا يغادرونه إلا نادراً، خضوع العمال لتدابير أمنية تهدف لإبقائهم في أماكن العمل، عدم إتاحة الحرية للعمال لاختيار السكن ومكانه.
وتضمنت مؤشرات العمل أو الخدمة القسرية أيضاً: عدم حصول العمال على الأجر الذي اكتسبوه وعدم وجود عقد عمل، عدم قدرة صاحب العمل على إبراز سجلات الرواتب والأجر المدفوع للعمال.وفق “أخبار 24”.