مصادر: “استئناف مكة” تبرئ رئيس الأهلي السابق “الزويهري”

قالت مصادر إن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، برّأت رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الأهلي مساعد الزويهري، من التهم الموجهة إليه.
وأوضحت المصادر أن محكمة الاستئناف أبطلت الحكم الصادر من محكمة التنفيذ، مضيفة أنه بناءً على هذا الحكم ألغي المزاد المزمع إقامته لاحقاً لبيع بعض أملاكه.
وعلّق الزويهري على هذه الأنباء من خلال تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “الشعور بمحبة الناس من أجمل الهبات الربانية وأكثرها أثراً في النفس، فاللهم لك الحمد حمد الشاكرين”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “لكل من تواصل وتلطف بالتهنئة وصادق الدعاء؛ الشكر الجزيل والمحبة الغامرة من كل قلبي.. مع الاعتذار عن التأخير فيما تستحقون من احتفاء”.