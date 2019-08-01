حذّر تطبيق “واتساب” مستخدميه من فتح رسالة مزيفة، تدّعي تقديم التطبيق 1000 غيغا بايت من بيانات الإنترنت مجاناً، احتفالاً بالذكرى السنوية للتطبيق، وتدعو لمشاركة الرسالة مع 30 مستخدماً آخر للحصول على مكافأة.
وأكد التطبيق أن هذه الرسالة ما هي إلا عملية احتيال جديدة، وأن الرابط المرسل مع الرسالة لا يتبع له، وإنما يستخدمه المحتالون لسرقة المعلومات الشخصية، محذراً من أن موقع الاحتيال قد يتحول لعملية تصيد في أي وقت.
وأضاف أنه يمكن للمحتالين تهكير حسابات الإنترنت الخاصة بالمستخدم وسرقة مبالغ كبيرة، وأيضاً تثبيت برامج خبيثة على الهاتف ما يؤدي لنتائج خطيرة.
وفق “أخبار 24”.