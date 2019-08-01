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أخبار محلية > مشهد مهيب.. امتلاء صحن الطواف بالحجاج
01/08/2019   8:26 ص

مشهد مهيب.. امتلاء صحن الطواف بالحجاج

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امتلأ صحن الطواف بالحرم المكي الشريف أمس (الأربعاء) عن آخره بالحجاج وسط أجواء إيمانية مطمئنة.

وأظھرت مقاطع فیديو متداولة، امتلاء أروقة الصحن بالحجاج؛ ما أثر على حركة الطواف حول الكعبة، بينما انشغل ضیوف الرحمن بالدعاء والابتھال.

مشهد مهيب.. امتلاء صحن الطواف بالحجاج

أخبار محلية
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