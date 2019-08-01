دشّن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الأربعاء)، خدمة الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وشهد التدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، الذي أوضح أن التقنية ستضاف في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام وفي المشاعر من خلال 37 محطة تعمل جنباً إلى جنب مع شبكات الجيل الرابع.
وأكد الفيصل أنه سعيد بهذا التدشين الذي يمثل الخطوات الأولى لطموحه بأن تكون منطقة مكة المكرمة منطقة ذكية.
وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قد وعد خلال حفل التدشين – الذي جاء ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “حج ذكي” – بأن تكون مدن مكة المكرمة وجدة والطائف مدناً ذكية في عام 2022 كمرحلة أولى.