واصل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وأبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز – رحمه الله ـ أمس الأربعاء، استقبال المعزين من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.
وحرص خلال اليوم الثاني الشيخ خليفة بن سلمان، مبعوث رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ونائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي بن محسن بن صالح، ورئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين بن عبدالملك على تقديم واجب العزاء.
وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
وفق “أخبار 24”.