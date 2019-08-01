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أخبار محلية > أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة
01/08/2019   12:32 ص

أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة

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أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، وفاة حمزة بن أسامة بن لادن (30 عاماً) دون تقديم أي تفاصيل عن مكان وفاته أو ظروفها.

وقال ثلاثة مسؤولين على الأقل لوكالة “إن بي سي نيوز” إن حمزة بن لادن الذي يجري إعداده لخلافة والده في قيادة التنظيم قد مات.

ولم يوضح المسؤولون ما إن كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في ذلك، كما لم يصرحوا بمعلومات حول مكان أو وقت وفاته.

وكانت المملكة قد أسقطت الجنسية السعودية عن حمزة بن لادن في مارس من العام الجاري.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت أعلنت عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على “حمزة”، ابن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

أنباء عن وفاة حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة

أخبار محلية
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