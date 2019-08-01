زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.
واطمأن الأمير على صحة الحاجة العراقية، كما استمع من مدير عام الشؤون الصحية عن تفاصيل حالتها، حيث تعرضت لذبحة قلبية ، أُدخلت على إثرها لمركز القلب وتم تركيب دعامة الشرايين التاجية.
ووجه أمير منطقة الجوف بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة.
فيما أعربت الحاجة العراقية عن شكرها لأمير منطقة الجوف وجميع الجهات التي باشرت حالتها وقدمت لها العلاج والرعاية اللازمين.