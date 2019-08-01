شهد طريق “عسفان- هدى الشام” بمكة المكرّمة، اليوم الأربعاء، حـادث دهس لقطيع من الأغنام إثر اصطدامها بمركبة مسرعة، ما أدّى إلى نفوق عدد كبير منها فضلاً عن إصابة سائق المركبة.
وأظهر مقطع فيديو متداول عددا من الأغنام متناثرة على جانبي طريق هدى الشام على مسافة عشرات الأمتار، فضلاً عن الأغنام التي علق بعضها بمقدمة المركبة، ما أدّى إلى تلفها وتوقّفها.
وفقد السائق السيطرة على المركبة بعدما فوجئ أمامه بقطيع الأغنام، حيث اصطدم بها واحدة تلو الأخرى، ما تسبّب في تلف مقدمة مركبته وتعرضه لإصابة بسيطة.
وفق “أخبار 24”.