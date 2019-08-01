أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أن مجموع ما تمت مصادرته وإتلافه خلال الأسبوع الماضي بلغ 35 طنا و3519 لترا من المواد الغذائية.
وفي التفاصيل، تمكّن مفتشو الهيئة منذ منتصف ذي القعدة، من ضبط نحو 7015 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً إلى جانب استدعاء ورفض 575 صنفاً، بسبب وجود كميات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
أما في العاصمة المقدسة، فتم تفتيش 951 منشأة غذائية وزيارة 50 فندقا، حيث تم إغلاق 10 منشآت غذائية ومصادرة وإتلاف 28471 كجم و3374 لترا من المواد الغذائية، وتحرير أكثر من 1384 مخالفة صحية وفنية.
وفي المداخل الرئيسية الخمسة لمكة المكرمة، تم الكشف على 6875 وسيلة نقل، ونتج عن ذلك ضبط وإتلاف 6525 كجم و145 لترا من المواد الغذائية الفاسدة، وإحالة 6 سيارات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة، إضافةً إلى رصد مخالفات لـ 45 سيارة نقل.
ويتواجد مفتشو الهيئة، في الشحن الجوي وصالتي الحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، إضافةً إلى منافذ البطحاء، وحالة عمار، وجديدة عرعر، والوديعة للتفتيش على الأغذية والأدوية الواردة مع بعثات الحج.
وفق “أخبار 24”.