نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رسمياً.. بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”
01/08/2019   12:23 ص

رسمياً.. بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”

+ = -
846

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أديس أبابا، اليوم الأربعاء، عن بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية.

وأوضحت أنها شرعت بداية من أمس الثلاثاء في منح التأشيرات عبر نظام “مساند”.

وأكدت السفارة أن نظام “مساند” هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة في تنفيذ التأشيرات، وذلك بناءً على الاتفاقية بين السلطات المختصة في المملكة وإثيوبيا.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوماً، وستكون سهلة وسريعة؛ نظراً لوجود 600 مكتب للتعاقدات، لافتة إلى أن العمالة المنزلية الإثيوبية قادرة على سد العجز بعد أن أعربت أديس أبابا عن استعدادها لتوفير العدد المطلوب.وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885056057.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.