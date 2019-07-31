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أخبار محلية > مساعد قوات أمن الحج: تغطية المشاعر المقدسة بنظام البصمة لضبط المخالفين
31/07/2019   7:21 م

مساعد قوات أمن الحج: تغطية المشاعر المقدسة بنظام البصمة لضبط المخالفين

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ذكر مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن اللواء سعود الطريفي، اليوم الأربعاء، أنه تمت تغطية المشاعر المقدسة بنظام البصمة لضبط المخالفين، وذلك عن طريق توزيع أجهزة تبصيم الحجاج في كامل المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لأمن الحج، والذي عُقد بمقر الأمن العام في مشعر منى، مشيراً إلى أن هناك 3 قيادات هامة تعمل على سلامة أمن الحجاج، وهي قيادة الضبط الجنائي وقيادة البحث والتحري وقيادة الضبط الإداري.

كما تشارك في مهام العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج جهات أخرى، مثل”قيادة البحث والتحري” و”قيادة الضبط الإداري”، وذلك لتعزيز التواجد الأمني في المواقع المختلفة والأنفاق ومشروع الهدي والأضاحي. وفق “أخبار 24”.

مساعد قوات أمن الحج: تغطية المشاعر المقدسة بنظام البصمة لضبط المخالفين

أخبار محلية
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