إمارة تبوك تعلق على ما يُتداول على مواقع التواصل بشأن “تبرئة مغتصب”.. وتوضح الحقائق

علّق المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني، اليوم (الأربعاء)، على ما يُتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “تبرئة قاتل ومغتصب أمي”.
وأوضح متحدث الإمارة أن القضية وقعت قبل عدة سنوات، مؤكداً أن ما يُتداول في الوسم غير صحيح وينافي حيثياتها.
وأفاد بأن المتهم في القضية أحيل للتحقيق، وبعد استيفاء كامل جوانب التحقيق، ومن ضمنها تقارير الطب الشرعي، أحيل للمحكمة الشرعية.وفق “أخبار 24”.
وأضاف القحطاني أن المحكمة الشرعية أصدرت حكمها بحق المتهم، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف، وأطلِق سراح المتهم بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.