كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم الأربعاء، والتي رصدها المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأوضحت أن الأحساء كانت الأكثر حرارة في المملكة، حيث سجل المرصد الخاص بها (47 درجة)، فيما جاءت بعد ذلك مراصد الدمام والظهران والقيصومة مسجلة (45 درجة).
وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطريق الواصل بين مدينة جازان والليث، والمرتفعات الجنوبية الغربية وتمتد إلى منطقة نجران.
وفق “أخبار 24”.