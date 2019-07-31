قادت الصدفة الألمانية أوشي إلى مدينة دبي بدولة الإمارات لتخوض تجربة ومغامرة فريدة في قلب الصحراء، حيث ظلت تعيش بها منذ أكثر من 30 عاماً وامتلكت مزرعتها الخاصة لتربية الإبل.
وقالت أوشي إنها قدمت إلى دبي كسائحة في عام 1988، وأنها أحبت الحياة فيها خاصة بعد أن التقت بإحدى العائلات البدوية، حيث شعرت بالانتماء للصحراء وأحبت طريقة العيش فيها.
وظهرت “أوشي” في مقطع فيديو نشره موقع “سي ان ان بالعربية” وهي تقود إبلها في الصحراء وتطعمها، وتحضر بعض أصناف الطعام على الطريقة العربية والتقليدية، باستخدام البهارات المختلفة التي تحضرها بنفسها.
وفق “أخبار 24”.