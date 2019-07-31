وظائف متنوعة شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

دعت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة المبتعثين والمبتعثات المتخرجين والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي، للتقديم على عدد من الوظائف المتنوعة الشاغرة، التي أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن رغبتها في شغلها بمبتعثين ومبتعثات.
ولفتت الملحقية وفق “أخبار 24” إلى أن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلنة سيكون مفتوحًا عبر البريد الإلكترونيHR@NRRC.GOV.SA أو البريد الإلكتروني hr.nrrc.ksa@gmail.com.
وتتضمن وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلن عنها التخصصات التالية:
– Medical physics
– Health physics
– Nuclear engineering
– Radiological environmental protection