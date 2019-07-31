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أخبار محلية > “ديوان المظالم” يتيح إمكانية الاطلاع على أحكام الاستئناف الإدارية إلكترونيا وطباعتها
31/07/2019   7:05 م

“ديوان المظالم” يتيح إمكانية الاطلاع على أحكام الاستئناف الإدارية إلكترونيا وطباعتها

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أعلن “ديوان المظالم” عن إتاحة خدمة الاطلاع وطباعة نسخة إعلام الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية إلكترونيا، عبر نظام “معين”.

تأتي هذه الخدمة لتمكين أطراف الدعوى من الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الخاص بقضيتهم بشكل إلكتروني، للتسهيل عليهم دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك على غرار المحاكم الإدارية بالديوان.

وتندرج هذه الخدمة ضمن الإجراءات القضائية المدعومة إلكترونيًا في محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، إلى جانب الخدمات التي تتيحها هذه المحاكم، وهي: إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي، وفتح المحاضر وحفظها.وفق “أخبار 24”.

“ديوان المظالم” يتيح إمكانية الاطلاع على أحكام الاستئناف الإدارية إلكترونيا وطباعتها

أخبار محلية
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