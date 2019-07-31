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أخبار محلية > المسند: الجمعة غرة ذي الحجة حسابياً والعيد 11 أغسطس
31/07/2019   1:49 م

المسند: الجمعة غرة ذي الحجة حسابياً والعيد 11 أغسطس

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة البروفيسور عبد الله المسند، إنه من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة 2 أغسطس، وبالتالي يكون الوقوف بعرفة السبت 10 أغسطس.

وأوضح المسند أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة ناقص (29 يوماً)، وسيكون موعد الاقتران الساعة 06:13 صباح الخميس 29 من ذي القعدة الموافق الأول من أغسطس، ويتوقع أن يمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 29 دقيقة مساء الخميس.

وأضاف أنه يتوقع باحتمالية عالية أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، والوقوف بعرفة السبت 10 أغسطس، ويكون العيد يوم الأحد 11 أغسطس، كما في تقويم أم القرى، وسيكون ذلك حسابياً أما من الناحية الشرعية فيحدد ذلك الرؤية الميدانية.وفق “أخبار 24”.

المسند: الجمعة غرة ذي الحجة حسابياً والعيد 11 أغسطس

أخبار محلية
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