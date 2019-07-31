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اخبار رياضية > يوسف عنبر يعلن قائمة الأخضر لبطولة غرب آسيا
31/07/2019   1:46 م

يوسف عنبر يعلن قائمة الأخضر لبطولة غرب آسيا

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يقيم المنتخب السعودي معسكرا في الرياض حتى يوم الجمعة المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تحتضنها أربيل في العراق من الثاني حتى الـخامس عشر من شهر أغسطس المقبل.

وتفتتح البطولة بمواجهة العراق ولبنان على ملعب مدينة كربلاء الرياضية، فيما سيلعب الأخضر أولى مبارياته أمام المنتخب الكويتي على ملعب فرانسو حريري في أربيل في الرابع من أغسطس المقبل.

وأعلن يوسف عنبر، مدرب الأخضر، القائمة المختارة لتمثيل المنتخب في البطولة وضمت عبدالله الجدعاني وعبدالله الصالح ومصطفى ملائكة في حراسة المرمى، وفواز الصقور وحسين الشويش ومحمد العمري وحاتم بلال ومتعب المفرج ووسام سويد وسامي الخيبري وحسان تمبكتي ويزيد البكر في الدفاع، وعلي النمر وعبدالكريم القحطاني وربيع سفياني ونايف هزازي ومحمد الفهيد وخالد الكعبي وعبدالمحسن القحطاني ومحمد المجحد وصالح العمري في خط الوسط.وفق “العربية نت”.

وتم استدعاء كل من حسن شراحيلي وهارون كمارا وعبدالفتاح آدم في خط هجوم الأخضر.

يوسف عنبر يعلن قائمة الأخضر لبطولة غرب آسيا

اخبار رياضية
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