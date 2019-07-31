الأهلي يفاضل بين ثلاثة مدافعين للتوقيع مع أحدهم

استعرضت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ ملفات ثلاثة لاعبين في خط الدفاع، من أجل التوقيع مع أحدهم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
ومنح الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي أصحاب القرار في النادي الضوء الأخضر للتعاقد مع أحد الأسماء التي تم عرضها عليه خلال الأيام الماضية وذلك من أجل تقوية خطوطه الدفاعية بعد المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب.
ويحيط مسيرو النادي تحركاتهم الأخيرة بسرية تامة من أجل ضمان نجاحها.
ويتحفظ مسيرو الأهلي على الاسم الرابع من عناصر الفريق الأجنبية التي استقر عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي برانكو للدخول بها في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد أن استقر منذ وقت مبكر على الثلاثي عمر السومة وزميله في نفس الخط دجانيني تفاريس وجوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي.
وأجل مدرب الأهلي اختيار الاسم الرابع على أمل التوصل لاتفاق مع لاعب مدافع أجنبي يمكن الاعتماد عليه في منافسات هذا الدور في الوقت الذي كان يفاضل فيه بين الثنائي ألفيس ساريتش لاعب الوسط الدولي البوسني وزميله اللاعب دانييل أليكسيتش لاعب الوسط الدولي الصربي لإكمال الرباعي الآسيوي وإن كانت مصادر قد أكدت اختيار المدرب خلال الساعات الماضية للاعب الصربي دانييل في قائمته الآسيوية.
الجدير بالذكر أن أنظمة ولوائح الاتحاد القاري تتيح للأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال الآسيوي تغيير قائمة اللاعبين قبل خوض غمار هذا الدور وتتيح لهم تغيير القائمة قبل خوض الدور نصف النهائي.
من جهة ثانية انضم جوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي إلى تدريبات فريقه الأهلي الإعدادية لمواجهة الهلال آسيويا بعد وصوله إلى جدة عقب أن منحه الجهاز الفني إجازة خاصة لمدة ثلاثة أيام بعد الفراغ من معسكر الفريق الخارجي في النمسا بزيادة يوم عن باقي زملائه لإنهاء بعض الأمور الخاصة به بعد أن توقف في إسطنبول التركية في رحلة العودة من النمسا إلى جدة.وفق “الشرق الأوسط”.
وحرص الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي على عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين داخل أرضية الملعب وقبل انطلاق التدريبات الجماعية لشرح عدد من الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المواجهة الآسيوية المنتظرة.
وبدأ التركيز بشكل كبير من قبل المدرب وجهازه المساعد على العمل الفني تحضيرا للمباراة وتجهيز الأسماء التي سيستعين بها في المباراة الآسيوية المنتظرة أمام الهلال الثلاثاء القادم.