إبعاد جونز عن النصر منتظر

تنوي إدارة نادي النصر الاستغناء عن خدمات الحارس الأسترالي برادلي جونز بعد دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتعاقد مع حارس آسيوي آخر في حال التأهل لدور الثمانية، على خلفية التقرير الفني الذي رفعه المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث يرغب في جلب حارس أفضل من الأسترالي، خشية عودة إصابة الركبة للحارس وليد عبدالله، بعد أن عانى منها أكثر من مرة في الموسم الماضي.
يشار إلى أن النظام الآسيوي الجديد يحق لأي ناد تأهل لدور الثمانية تغيير خمسة لاعبين بدون أي سبب إضافة إلى ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة، على أن يكون آخر يوم للإضافات في الـ 19 من الشهر المقبل.
يشار إلى أن النصر إذا تأهل لدور الثمانية ستكون مباراته في الـ 26 من الشهر نفسه، فيما الأهلي والهلال والاتحاد فسيكون آخر موعد لهم في الـ 20 منه.
وكانت إدارة النصر قد أعارت الحارس عبدالله العويشير للشباب لمدة عام.
من جهة أخرى، يختتم النصر معسكره الخارجي في البرتغال تأهبا لمواجهة الوحدة الإماراتي في الخامس من آب (أغسطس) المقبل، بلقاء ودي أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي، سيجرب فيها فيتوريا كل عناصره الأساسية والبديلة.وفق “الإقتصادية”.
وركز فيتوريا في تدريب الأمس على الجوانب اللياقية، بعدها أجرى عديدا من الجمل التكتيكية بالكرة والتسديد المباشر على المرمى قبل أن يختتمه بمناورة كروية شارك فيها البرازيلي جوليانو دي باولا بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانيها.
على صعيد ثان، وفرت إدارة النصر طائرة خاصة لإعادة اللاعبين إلى الرياض غدا، لتجنيبهم إرهاق الترانزيت، بجانب ضيق الوقت، ووجود ثلاثة أيام فقط قبل مواجهة الوحدة المرتقبة.
وينتظر أن يلتحق اللاعب النيجيري أحمد موسى بالتدريبات بعد وصوله إلى الرياض في الأيام المقبلة.